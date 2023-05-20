В Москве обнаружили беспилотник на территории Академии водного транспорта

В Москве обнаружен беспилотник на территории Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, утром охранник вуза делал обход и увидел в траве предмет, похожий на дрон. Туда были направлены экстренные службы.