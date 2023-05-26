Три ударных беспилотника атаковали село в Брянской области

Три ударных беспилотника с разницей в 15 минут атаковали Брянскую область. Один из них нёс выстрел от РПГ, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, массированной атаке БПЛА накануне вечером подверглось село Стратива Стародубского района, расположенное в нескольких километрах от границы. Два дрона поочерёдно сбросили неустановленную взрывчатку в поле — никто не пострадал.

Чуть позже появился ещё один беспилотник, который нёс заряд от РПГ. Его сбили из стрелкового оружия, а боеприпас уничтожили на месте. Также обошлось без пострадавших.