Попытка ВСУ атаковать беспилотником подстанцию в Курской области провалилась

Украинский беспилотник залетел 30 мая примерно в 13:00 в Кореневский район и сбросил на подстанцию взрывчатку. Это произошло рядом с селом Гордеевка, которое расположено в 1,2 км от границы с Украиной. Но попытка атаки не увенчалась успехом: объект в результате не повреждён и пострадавших нет. Подача электричества в ближайшие сёла тоже не прекращалась.