Попытка ВСУ атаковать беспилотником подстанцию в Курской области провалилась
ВСУ пытались взорвать подстанцию у села Гордеевка в Курской области
Попытка украинских силовиков взорвать подстанцию в Курской области провалилась. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Украинский беспилотник залетел 30 мая примерно в 13:00 в Кореневский район и сбросил на подстанцию взрывчатку. Это произошло рядом с селом Гордеевка, которое расположено в 1,2 км от границы с Украиной. Но попытка атаки не увенчалась успехом: объект в результате не повреждён и пострадавших нет. Подача электричества в ближайшие сёла тоже не прекращалась.
А ранее сегодня, 31 мая, Ильский НПЗ в Краснодарском крае был атакован беспилотником. Дрон-камикадзе упал на территорию предприятия примерно в три часа ночи, но не сдетонировал.
ТАСС / Иван Гущин