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31 мая, 07:38

Попытка ВСУ атаковать беспилотником подстанцию в Курской области провалилась

ВСУ пытались взорвать подстанцию у села Гордеевка в Курской области

Попытка украинских силовиков взорвать подстанцию в Курской области провалилась. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Украинский беспилотник залетел 30 мая примерно в 13:00 в Кореневский район и сбросил на подстанцию взрывчатку. Это произошло рядом с селом Гордеевка, которое расположено в 1,2 км от границы с Украиной. Но попытка атаки не увенчалась успехом: объект в результате не повреждён и пострадавших нет. Подача электричества в ближайшие сёла тоже не прекращалась.

Возле жилого дома в СНТ под Старым Осколом нашли беспилотник

Возле жилого дома в СНТ под Старым Осколом нашли беспилотник

А ранее сегодня, 31 мая, Ильский НПЗ в Краснодарском крае был атакован беспилотником. Дрон-камикадзе упал на территорию предприятия примерно в три часа ночи, но не сдетонировал.

Обложка ©

ТАСС / Иван Гущин

Светлана Оперук
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