Возле жилого дома в СНТ под Старым Осколом нашли беспилотник
Беспилотник упал в садовом товариществе в Белгородской области
Беспилотный летательный аппарат упал в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Устройство нашли дачники возле жилого дома в садовом товариществе "Оазис" под Старым Осколом. СНТ находится почти в 90 километрах от границы с Украиной. В настоящий момент обнаруженный дрон исследуют. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее на Афипском НПЗ произошёл пожар после прилёта БПЛА. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших нет. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать. Момент прилёта беспилотника по НПЗ попал на видео. Позднее выяснилось, что предприятие атаковал один дрон-камикадзе.
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