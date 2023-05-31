Возле жилого дома в СНТ под Старым Осколом нашли беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Устройство нашли дачники возле жилого дома в садовом товариществе "Оазис" под Старым Осколом. СНТ находится почти в 90 километрах от границы с Украиной. В настоящий момент обнаруженный дрон исследуют. Пострадавших и разрушений нет.