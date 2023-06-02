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2 июня, 09:35

Упавший рядом с нефтехимическим заводом под Калугой дрон выжег гектар земли

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © t.me / SHOT

В Калужской области беспилотник, упавший днём ранее рядом с крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом региона, выжег гектар земли. Об этом заявили в экстренных службах.

"Произошло падение обломков БАС (беспилотной авиационной системы) самолётного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", — приводит комментарий представителя экстренных служб РИА "Новости".

Сообщается, что беспилотник рухнул в 310 километрах от границы с Украиной. Вследствие падения дрона на участке загорелась сухая трава, общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные оперативно потушили огонь.

"Его сбили": Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Калугой

"Его сбили": Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Калугой

Напомним, беспилотник самолётного типа был сбит в Калужской области утром 1 июня. Это случилось в районе села Товарково, которое находится всего в паре десятков километров от Калуги. Лайф публиковал видео с большой воронкой от падения объекта и дымящейся травой.

Ирина Фальке
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