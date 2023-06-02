Упавший рядом с нефтехимическим заводом под Калугой дрон выжег гектар земли

В Калужской области беспилотник, упавший днём ранее рядом с крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом региона, выжег гектар земли. Об этом заявили в экстренных службах.

"Произошло падение обломков БАС (беспилотной авиационной системы) самолётного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", — приводит комментарий представителя экстренных служб РИА "Новости".

Сообщается, что беспилотник рухнул в 310 километрах от границы с Украиной. Вследствие падения дрона на участке загорелась сухая трава, общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные оперативно потушили огонь.