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1 июня, 08:23

"Его сбили": Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Калугой

Опубликовано видео с места падения сбитого беспилотника в Калужской области

Телеграм-канал SHOT публикует видео с места падения беспилотника в Калужской области. На кадрах — большая воронка от падения объекта и дымящаяся трава. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Место падения сбитого беспилотника в Калужской области. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали SHOT, что было два взрыва: сначала ПВО поразило дрон в небе, потом он упал — и произошёл ещё один взрыв. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров. Информацию о ЧП подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Обломки сбитого беспилотника в Калужской области. Фото © SHOT

Обломки сбитого беспилотника в Калужской области. Фото © SHOT

"Сегодня в 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошёл взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали", написал глава региона в телеграм-канале.

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Беспилотник упал и взорвался в брянском посёлке Найтоповичи

Напомним, ранее Лайф сообщал, что беспилотник самолётного типа был сбит в Калужской области утром 1 июня. Это случилось в районе села Товарково, которое находится всего в паре десятков километров от Калуги. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Обложка ©

Телеграм-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши

Александра Вишнякова
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