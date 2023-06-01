"Его сбили": Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Калугой

Телеграм-канал SHOT публикует видео с места падения беспилотника в Калужской области. На кадрах — большая воронка от падения объекта и дымящаяся трава. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Место падения сбитого беспилотника в Калужской области. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали SHOT, что было два взрыва: сначала ПВО поразило дрон в небе, потом он упал — и произошёл ещё один взрыв. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров. Информацию о ЧП подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Обломки сбитого беспилотника в Калужской области. Фото © SHOT

"Сегодня в 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошёл взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали", — написал глава региона в телеграм-канале.