Дрон ВСУ атаковал завод по производству трансформаторов в Брянской области
Вооружённые силы Украины атаковали завод по производству трансформаторов в Брянской области. Это произошло в ночь на 7 июня.
По информации SHOT, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на АО "Стрела" в посёлке Суземка, который расположен в девяти километрах от границы.
На этом предприятии изготавливают дроссели, трансформаторы и электромагнитные замки. В результате атаки разрушений и пострадавших на заводе нет.
Ранее Лайф писал о том, что украинские военные сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области. В результате остались без света два населённых пункта.
Getty Images / Narciso Contreras