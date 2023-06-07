Дрон ВСУ атаковал завод по производству трансформаторов в Брянской области

Вооружённые силы Украины атаковали завод по производству трансформаторов в Брянской области. Это произошло в ночь на 7 июня.

По информации SHOT, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на АО "Стрела" в посёлке Суземка, который расположен в девяти километрах от границы.

На этом предприятии изготавливают дроссели, трансформаторы и электромагнитные замки. В результате атаки разрушений и пострадавших на заводе нет.