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7 июня, 08:09

Дрон ВСУ атаковал завод по производству трансформаторов в Брянской области

Вооружённые силы Украины атаковали завод по производству трансформаторов в Брянской области. Это произошло в ночь на 7 июня.

По информации SHOT, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на АО "Стрела" в посёлке Суземка, который расположен в девяти километрах от границы.

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На этом предприятии изготавливают дроссели, трансформаторы и электромагнитные замки. В результате атаки разрушений и пострадавших на заводе нет.

Ранее Лайф писал о том, что украинские военные сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области. В результате остались без света два населённых пункта.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras

Илья Суриков
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