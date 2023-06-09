Восстановительные работы в повреждённом БПЛА доме в Воронеже начнут в субботу

В мэрии Воронежа сообщили, что работы по восстановлению дома, в который попал беспилотник, подрядчики планируют начать завтра, 10 июня.

"В пострадавшем сегодня здании определён объём восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал", — говорится в заявлении пресс-службы.