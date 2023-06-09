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9 июня, 18:48

Восстановительные работы в повреждённом БПЛА доме в Воронеже начнут в субботу

В мэрии Воронежа сообщили, что работы по восстановлению дома, в который попал беспилотник, подрядчики планируют начать завтра, 10 июня.

"В пострадавшем сегодня здании определён объём восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал", — говорится в заявлении пресс-службы.

Сейчас сотрудники районного комбината благоустройства производят временную изоляцию повреждённых окон и собирают мусор. Завтра, согласно плану, подрядчики приступят к выполнению восстановительных работ.

Большинство квартир в доме, пострадавшем от дрона в Воронеже, не были заселены

Большинство квартир в доме, пострадавшем от дрона в Воронеже, не были заселены

Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата попал на камеры. Жилой дом получил повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты оперативно отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

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Telegram / РИА "Воронеж"

Ирина Фальке
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