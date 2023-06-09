Восстановительные работы в повреждённом БПЛА доме в Воронеже начнут в субботу
В мэрии Воронежа сообщили, что работы по восстановлению дома, в который попал беспилотник, подрядчики планируют начать завтра, 10 июня.
"В пострадавшем сегодня здании определён объём восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал", — говорится в заявлении пресс-службы.
Сейчас сотрудники районного комбината благоустройства производят временную изоляцию повреждённых окон и собирают мусор. Завтра, согласно плану, подрядчики приступят к выполнению восстановительных работ.
Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата попал на камеры. Жилой дом получил повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты оперативно отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.
Telegram / РИА "Воронеж"