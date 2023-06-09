Большинство квартир в доме, пострадавшем от дрона в Воронеже, не были заселены

Многоэтажный жилой дом в Воронеже, в который прилетел беспилотник, был недавно сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на свой источник.

Дрон влетел в квартиру на третьем этаже, которая принадлежала застройщику и не была заселена. Как рассказал собеседник издания, в многоэтажке мало жильцов, потому что большая часть квартир ещё не распродана.