Большинство квартир в доме, пострадавшем от дрона в Воронеже, не были заселены
РИА ФАН: Пострадавший от беспилотника дом в Воронеже оказался новостройкой
Обложка © Telegram / РИА "Воронеж"
Многоэтажный жилой дом в Воронеже, в который прилетел беспилотник, был недавно сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на свой источник.
Дрон влетел в квартиру на третьем этаже, которая принадлежала застройщику и не была заселена. Как рассказал собеседник издания, в многоэтажке мало жильцов, потому что большая часть квартир ещё не распродана.
Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата попал на камеры. Жилой дом получил повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты оперативно отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.