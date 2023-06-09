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9 июня, 13:19

Большинство квартир в доме, пострадавшем от дрона в Воронеже, не были заселены

РИА ФАН: Пострадавший от беспилотника дом в Воронеже оказался новостройкой

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/riavrn36/13721" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Воронеж"</a></p>

Обложка © Telegram / РИА "Воронеж"

Многоэтажный жилой дом в Воронеже, в который прилетел беспилотник, был недавно сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на свой источник.

Дрон влетел в квартиру на третьем этаже, которая принадлежала застройщику и не была заселена. Как рассказал собеседник издания, в многоэтажке мало жильцов, потому что большая часть квартир ещё не распродана.

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Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата попал на камеры. Жилой дом получил повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты оперативно отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

Татьяна Миссуми
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