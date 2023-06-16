В Курской области загорелся склад хранения пуха
Под Курском загорелся склад хранения пуха. Сейчас на месте работают пожарные, сообщили в МЧС по Курской области.
Сильный пожар на складе хранения пуха под Курском. Видео © МЧС по Курской области
Сообщение о возгорании поступило в 2:29 (совпадает с московским). Сведения о пострадавших не поступали. По предварительной информации, перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок.
А ранее появилось фото разрушенного кинотеатра "Мир" после обстрела ВСУ курского посёлка. Всего в населённом пункте было зафиксировано двенадцать прилётов.
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Кадр видео МЧС по Курской области