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16 июня, 00:41

В Курской области загорелся склад хранения пуха

Под Курском загорелся склад хранения пуха. Сейчас на месте работают пожарные, сообщили в МЧС по Курской области.

Сильный пожар на складе хранения пуха под Курском. Видео © МЧС по Курской области

Сообщение о возгорании поступило в 2:29 (совпадает с московским). Сведения о пострадавших не поступали. По предварительной информации, перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок.

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А ранее появилось фото разрушенного кинотеатра "Мир" после обстрела ВСУ курского посёлка. Всего в населённом пункте было зафиксировано двенадцать прилётов.

Обложка ©

Кадр видео МЧС по Курской области

Артур Лапсаков
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