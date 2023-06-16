В Курской области загорелся склад хранения пуха

Под Курском загорелся склад хранения пуха. Сейчас на месте работают пожарные, сообщили в МЧС по Курской области.

Сильный пожар на складе хранения пуха под Курском. Видео © МЧС по Курской области

Сообщение о возгорании поступило в 2:29 (совпадает с московским). Сведения о пострадавших не поступали. По предварительной информации, перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок.