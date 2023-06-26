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26 июня, 08:09

ВСУ атаковали завод в Шебекине, где делают стёкла для Apple Watch

SHOT: Дрон ВСУ атаковал завод в Шебекине, где производят стёкла для Apple Watch

ВСУ атаковали завод "БЗС Монокристалл" в городе Шебекино Белгородской области. На этом предприятии производятся стёкла для Apple Watch, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеский дрон сбросил, предположительно, ВОГ-17 на подстанцию, находящуюся на территории предприятия. В результате детонации загорелся трансформатор. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших и серьёзных разрушений нет.

"БЗС Монокристалл" — один из крупнейших в мире заводов – производителей искусственных сапфиров, используемых в производстве стекла для смартфонов и часов Apple.

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Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекине. Пострадавших нет, было зафиксировано небольшое возгорание.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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