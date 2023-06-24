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24 июня, 17:40

Гладков: Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекине

Украинский беспилотник сбросил снаряд на промышленное предприятие в Шебекине Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, зафиксировано небольшое возгорание.

"Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий", написал он в своём телеграм-канале.

В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на частный дом

В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на частный дом

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в Грайвороне Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших там тоже нет.

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Unsplash.com

Матвей Константинов
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