Гладков: Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекине

Украинский беспилотник сбросил снаряд на промышленное предприятие в Шебекине Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, зафиксировано небольшое возгорание.

"Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий", — написал он в своём телеграм-канале.