Гладков: Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекине
Украинский беспилотник сбросил снаряд на промышленное предприятие в Шебекине Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, зафиксировано небольшое возгорание.
"Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в Грайвороне Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших там тоже нет.
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