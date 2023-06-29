В МАГАТЭ обеспокоились последствиями контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС

Контрнаступление украинских войск может повлиять на относительно стабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что на объекте были предприняты необходимые меры для удержания и сохранения доступной воды для охлаждения ЗАЭС.

"Могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением ВСУ. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен [чем ранее]", — сказал Гросси в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

В то же время глава МАГАТЭ отметил, что агентство зафиксировало существенное увеличение военнослужащих и количества техники с обеих сторон конфликта вблизи ЗАЭС. По словам Гросси, ситуация на станции станет "полностью стабильной" только после завершения боевых действий.