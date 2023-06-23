Кулеба отрицает наличие у Украины "грязных бомб" и планы их купить
Глава МИД Украины Кулеба: У Киева нет и никогда не было "грязных бомб"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева никогда не было "грязных бомб" и планов их приобретать.
"У Украины нет и никогда не было "грязных бомб", она не планирует их приобретать", — написал он в "Твиттере".
Кулеба сослался на инспекцию экспертов Международного агентства по атомной энергии в конце 2022 года, которые не смогли зафиксировать признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трёх ядерных объектов на территории Незалежной. В частности, специалисты обследовали украинский Институт ядерных исследований, Восточный горно-обогатительный комбинат и ПО "Южмаш".
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Напомним, на прошлой неделе глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием "грязной бомбы". При этом сегодня, 23 июня, сотрудники ФСБ пресекли покупку цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Москву. Координировал действия задержанных гражданин Украины.
ТАСС / Zuma