У киевского режима есть все технологические возможности для создания собственной атомной бомбы, ведь в советское время серьёзные исследования в области ядерной физики проводились в институтах Харькова и Киева. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Так он прокомментировал обнародованные главой СВР Сергеем Нарышкиным данные о планах Украины создать "грязную бомбу".

"О желании заполучить ядерные заряды украинские власти публично заявляли не раз, а все технологические возможности для этого у них есть. Оставшаяся ещё с советских времён школа ядерной физики и даже научные реакторы в институтах в Харькове и Киеве — каждый из них может стать такой бомбой. Есть заводы, которые раньше такое оружие производили, и средства доставки. В принципе, ядерной боеголовкой можно оснастить и ракету "Точка-У", которых у ВСУ в достатке", — пояснил парламентарий.

Как он считает, на Украине не остановятся ни перед чем, лишь бы навредить России. В частности, ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС, затопив собственные населённые пункты. Кроме того, украинские бойцы регулярно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, тем самым провоцируя глобальную техногенную катастрофу, которая может затронуть не только территорию Незалежной, но и Европу. Единственный способ помешать дальнейшим провокациям украинцев и отбить их "маниакальное стремление" к ядерному оружию — это продолжать бить по инфраструктуре, заранее уничтожая производства и институты, где можно разработать ту самую бомбу.