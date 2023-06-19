Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 17:20

В Госдуме объяснили, почему Киеву может быть интересно создание "грязной бомбы"

Депутат Журавлёв: У Киева есть все возможности для создания "грязной бомбы"

У киевского режима есть все технологические возможности для создания собственной атомной бомбы, ведь в советское время серьёзные исследования в области ядерной физики проводились в институтах Харькова и Киева. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Так он прокомментировал обнародованные главой СВР Сергеем Нарышкиным данные о планах Украины создать "грязную бомбу".

"О желании заполучить ядерные заряды украинские власти публично заявляли не раз, а все технологические возможности для этого у них есть. Оставшаяся ещё с советских времён школа ядерной физики и даже научные реакторы в институтах в Харькове и Киеве — каждый из них может стать такой бомбой. Есть заводы, которые раньше такое оружие производили, и средства доставки. В принципе, ядерной боеголовкой можно оснастить и ракету "Точка-У", которых у ВСУ в достатке", — пояснил парламентарий.

Как он считает, на Украине не остановятся ни перед чем, лишь бы навредить России. В частности, ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС, затопив собственные населённые пункты. Кроме того, украинские бойцы регулярно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, тем самым провоцируя глобальную техногенную катастрофу, которая может затронуть не только территорию Незалежной, но и Европу. Единственный способ помешать дальнейшим провокациям украинцев и отбить их "маниакальное стремление" к ядерному оружию — это продолжать бить по инфраструктуре, заранее уничтожая производства и институты, где можно разработать ту самую бомбу.

США опутали Украину системой датчиков на случай ядерной катастрофы
США опутали Украину системой датчиков на случай ядерной катастрофы

Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием "грязной бомбы".

BannerImage

Сайт Госдумы

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar