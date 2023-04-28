США опутали Украину системой датчиков на случай ядерной катастрофы

Газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что США устанавливают на территории Украины специальные датчики "для фиксации радиационной активности". Сенсоры также смогут определять место и силу ядерного взрыва.

Подробнее о работе этих датчиков рассказали NYT специалисты Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США.

"Если на Украине случится ядерная катастрофа, будь то выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия, <...> анализ учёных будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений в регионе, чтобы принять действенные меры по защите здоровья населения", — сказал один из собеседников издания.

Представители министерства говорят, что их установка на территории Украины проводится повсеместно. Это позволит "охарактеризовать масштаб, местоположение и последствия ядерного взрыва".

В США также считают, что система поможет не ошибиться при определении ответственной стороны в случае катастрофы. В то же время авторы статьи отмечают, что если будет применено оружие, доставленное "на место" на транспортном средстве, а не ракетой, то установить виновного будет практически невозможно.