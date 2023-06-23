ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Москву

Российские силовики задержали пять человек, которые пытались купить и вывезти за границу радиоактивный цезий-137, чтобы использовать его в ущерб интересам РФ в ходе СВО на Украине. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, координировал действия задержанных гражданин Незалежной.

"Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезия-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", — указано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, цезий-137 в случае вывоза из страны планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации РФ. Все подозреваемые уже арестованы и дают признательные показания. Возбуждены уголовные дела о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.