ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Москву
ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза за рубеж радиоактивного цезия-137
Российские силовики задержали пять человек, которые пытались купить и вывезти за границу радиоактивный цезий-137, чтобы использовать его в ущерб интересам РФ в ходе СВО на Украине. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, координировал действия задержанных гражданин Незалежной.
"Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезия-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", — указано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, цезий-137 в случае вывоза из страны планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации РФ. Все подозреваемые уже арестованы и дают признательные показания. Возбуждены уголовные дела о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.
Накануне Лайф уже сообщал, что в Подмосковье задержали двух мужчин, которые пытались купить радиоактивный цезий-137, чтобы впоследствии отправить его за границу. 27-летний Рамазан Т. из Видного и 54-летний Саид-Селим А. из Москвы вышли на сотрудника одного из российских НИИ ещё зимой. "Поставщик" пообещал продать им цезий-137, который образуется в ядерных реакторах и оружии. Сделка состоялась в подмосковном городе Щёлково. За десять граммов цезия учёный получил десять тысяч долларов. Однако продавец оказался не так прост, как рассчитывали покупатели: мужчина работал под прикрытием силовиков, которые практически сразу задержали горе-контрабандистов.
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