Путин: Для России нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение
Для России имеет принципиальное значение нейтральный статус Украины, Москва не понимает стремление Запада втянуть Киев в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге.
"Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. То же самое российский лидер призвал делать и другие страны, которые вводят односторонние санкции и хотят обеспечить свою безопасность за счёт других.