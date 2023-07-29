Регион

Уведомления отключены

28 июля, 22:23

Путин: Для России нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение

Для России имеет принципиальное значение нейтральный статус Украины, Москва не понимает стремление Запада втянуть Киев в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге.

"Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", — сказал российский лидер.

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины

Ранее Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. То же самое российский лидер призвал делать и другие страны, которые вводят односторонние санкции и хотят обеспечить свою безопасность за счёт других.

Обложка ©

kremlin.ru

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров