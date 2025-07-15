Россиянина лишили водительских прав за езду на моноколесе в пьяном виде
Петербуржца лишили водительских прав за управление моноколесом в нетрезвом виде
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Жителя Санкт-Петербурга лишили водительских прав на полтора года за управление моноколесом в состоянии алкогольного опьянения в Великом Новгороде. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Суд квалифицировал моноколесо как транспортное средство в соответствии с действующим законодательством.
49-летний мужчина по имени Павел отказался признать вину, утверждая, что не был пьян, несмотря на результаты медосвидетельствования. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения водительских прав на 1,5 года и штрафа в 45 тысяч рублей.
А ранее нетрезвый самокатчик стал виновником ДТП в Приангарье. Суд назначил 51-летнему нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.