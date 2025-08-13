Встреча Путина и Трампа
13 августа, 14:09

В китайских гибридных авто зафиксировали превышение нормы радиации в 8 раз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В России стремительно набирает обороты спрос на экологичный транспорт — продажи гибридных автомобилей в 2024 году выросли почти втрое, достигнув 62,8 тысячи единиц. Большая часть этого рынка принадлежит китайским брендам, которые заняли освободившуюся нишу после ухода западных производителей. Однако вместе с популярностью этих машин появляется и новая тревожная проблема — повышенный уровень электромагнитного излучения внутри салона. Об этом сообщает «Газета.ru».

Исследователи из Пермского Политехнического университета провели замеры в одном из популярных китайских гибридных авто и обнаружили, что интенсивность электромагнитных полей может превышать санитарные нормы в восемь раз.

Максимальные показатели фиксировались при разгоне — напряжённость электрического поля достигала 200 В/м, тогда как допустимые стандарты колеблются в пределах 25–40 В/м. При торможении значения оставались высокими — от 50 до 100 В/м. В режиме покоя цифры возвращались к нормальным показателям.

Директор института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексей Щелудяков предупреждает, что длительное воздействие таких электромагнитных полей может накапливаться в организме и вызывать серьёзные проблемы со здоровьем, включая неврологические расстройства, депрессивные состояния и даже онкологию.

В мае Life.ru рассказывал, что Россия опустилась с первой на шестую строчку в списке покупателей китайских автомобилей. Поставки авто в РФ из Китая сократились на 16,2%, а главным импортёром теперь стала Бразилия, нарастившая поставки более чем в полтора раза.

