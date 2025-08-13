Российский кредитор намерен обанкротить немецкого автогиганта

Российская компания «Камея» готовится инициировать процедуру банкротства немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражном суде Москвы. Об этом пишет «Коммерсант». Суммарные претензии включают ущерб на сумму 16,9 млрд рублей, около 40 тысяч евро упущенной выгоды и судебные издержки в размере 119 тысяч рублей, согласно федеральному реестру юридически значимых сведений.

Ранее Volkswagen пытался оспорить уступку права требования, утверждая, что договор цессии, заключённый в марте 2025 года, не имел экономического обоснования и подпадал под юрисдикцию Швейцарии. Представители концерна настаивали, что передача долга должна была быть согласована с должником, чего не произошло. Также они рассматривали сделку как прикрытие дарения между аффилированными структурами.

Однако суд отверг эти доводы. В материалах дела подчёркивается, что стоимость требований была установлена независимой экспертизой с учётом санкционных ограничений ЕС. Российский суд также отметил, что его решения не исполняются на территории Евросоюза, что было учтено при вынесении вердикта.

Эксперты отмечают, что шансы на успешное банкротство Volkswagen в России невелики из-за отсутствия активов концерна в стране. При этом кредитор может попытаться взыскать задолженность через имущество аффилированных компаний, например, российского дилера Porsche, работающего на местном рынке.