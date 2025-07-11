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11 июля, 12:27

Логистика и конкуренция: Volkswagen сворачивает производство в Китае

Handelsblatt: Volkswagen закрывает завод в Китае из-за логистических проблем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Закрыть свой завод в Китае решил немецкий автогигант Volkswagen. По данным Handelsblatt, сворачивание производства пройдёт поэтапно — на протяжении второй половины 2025 года. Данное решение объясняется усиливающейся конкуренцией на китайском рынке и логистическими трудностями.

«Автопроизводитель Volkswagen и его китайский партнёр SAIC закрывают свой совместный завод в Нанкине. Как сообщили Handelsblatt несколько источников, знакомых с ситуацией, производство уже остановлено. Закрытие планируется осуществить постепенно, в течение второй половины года», — отмечается в публикации.

Кроме того, завод, расположенный в промышленной зоне вблизи центра Нанкина, оказался неудобным для дальнейшей модернизации и расширения. Это сделало проект экономически нецелесообразным на фоне изменяющейся конъюнктуры в автомобильной отрасли.

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Пока одни автопроизводители сворачивают свои мощности, в России, напротив, наращивают производство. Уже этим летом в Калуге начнётся выпуск автомобилей Tenet полного цикла. Проект активно развивается с начала года, и теперь отечественный бренд готов перейти на полноценную сборку.

Милена Скрипальщикова
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