Volkswagen добился добровольного увольнения 20 тысяч сотрудников

Около 20 тысяч работников немецкого автоконцерна Volkswagen согласились на увольнение. Примерно две трети из них составляют сотрудники предпенсионного возраста. Эти меры являются частью масштабной программы оптимизации расходов компании, сообщает Bild.

В конце 2023 года после напряжённых переговоров руководство VW и профсоюз IG Metall достигли компромисса по плану реструктуризации. Программа предусматривает сокращение 35 тысяч рабочих мест к 2030 году, преимущественно на немецких заводах компании. Все увольнения проводятся на добровольной основе с соблюдением социальных гарантий.

Сокращаемым работникам предлагаются существенные выходные пособия, размер которых зависит от стажа и может достигать 400 тысяч евро. Параллельно концерн с 2026 года сократит количество стажировок более чем вдвое — с 1,4 до 600 мест ежегодно. Эти меры позволят экономить около 1,5 миллиарда евро на трудовых затратах.

Около 130 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на заморозку заработных плат. Планируемое 5-процентное повышение будет направлено в специальный фонд для финансирования программ гибкой занятости. Также компания отменяет выплату повышенных отпускных пособий.

Как заявляет IG Metall, принятые меры помогли избежать закрытия производственных площадок. Однако эксперты Bild сомневаются в долгосрочной эффективности этих решений на фоне системного кризиса автомобильной промышленности Германии.