Глава Volkswagen Оливер Блюме: Немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fotokaleinar
Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что немецкий автопром слишком долго пребывал в состоянии самоуспокоенности и теперь оказался в критической ситуации, серьёзно отстав от мировых конкурентов. Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung.
По словам Блюме, автопроизводители в Германии не сумели своевременно отреагировать на глобальные изменения. Он резко раскритиковал стратегию последних десяти лет, отметив, что отрасль проигнорировала смену потребительских предпочтений — спрос на автомобили с современным программным обеспечением и электрические модели остался без должного внимания.
Он подчеркнул, что в результате этой инерции концерн Volkswagen оказался в затруднительном положении.
Отдельно Блюме затронул изменения в трудовой этике. По его мнению, немецкие сотрудники всё чаще предпочитают удалённую работу и тратят на неё около 20 часов в неделю, тогда как раньше работали почти без выходных. Он убеждён, что стране пора пересмотреть подход к труду и «затянуть пояса», чтобы дать бизнесу возможность для роста и устойчивого развития.
Ранее россиянам назвали 10 лучших автомобилей для покупки при бюджете до 600 тысяч рублей. Лидером сегмента оказался Ford Focus 2007–2011 годов выпуска.