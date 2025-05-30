Глава Volkswagen Оливер Блюме: Немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что немецкий автопром слишком долго пребывал в состоянии самоуспокоенности и теперь оказался в критической ситуации, серьёзно отстав от мировых конкурентов. Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам Блюме, автопроизводители в Германии не сумели своевременно отреагировать на глобальные изменения. Он резко раскритиковал стратегию последних десяти лет, отметив, что отрасль проигнорировала смену потребительских предпочтений — спрос на автомобили с современным программным обеспечением и электрические модели остался без должного внимания.

Он подчеркнул, что в результате этой инерции концерн Volkswagen оказался в затруднительном положении.

Отдельно Блюме затронул изменения в трудовой этике. По его мнению, немецкие сотрудники всё чаще предпочитают удалённую работу и тратят на неё около 20 часов в неделю, тогда как раньше работали почти без выходных. Он убеждён, что стране пора пересмотреть подход к труду и «затянуть пояса», чтобы дать бизнесу возможность для роста и устойчивого развития.