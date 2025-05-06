Названы 10 лучших автомобилей для покупки при бюджете до 600 тысяч рублей

Среди подержанных автомобилей, которые можно приобрести в России за сумму до 600 тысяч рублей, наибольшей популярностью пользуются Ford Focus, Hyundai Getz и Opel Astra. Об этом «Газете.ru» сообщил автоэксперт Игорь Головань.

«Лидером сегмента автомобилей до 600 тыс. рублей является Ford Focus (2007–2011 годов выпуска), со средней ценой 499 тыс. рублей», — отметил эксперт.

На втором месте оказался корейский хэтчбек Hyundai Getz (2005–2011 гг.), который продаётся в среднем за 448 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Opel Astra (2006–2014 гг.) с ценником примерно 464 тысячи рублей.

Четвёртую строчку занимает Citroen C4 (2010–2016), средняя цена которого — 559 тысяч рублей. На пятом месте располагается Renault Sandero (2009–2014), за который обычно просят около 438 тысяч рублей. Шестое место занял Peugeot 308 (2011–2015) со средней стоимостью 554 тысячи рублей.

Следом идёт Chevrolet Aveo (2011–2020), который можно купить примерно за 553 тысячи рублей. Восьмую позицию занимает Mazda 3 (2006–2009) с ценой около 476 тысяч рублей. Замыкают десятку наиболее востребованных подержанных авто в пределах 600 тысяч рублей Mitsubishi Lancer (2005–2010), средняя цена которого составляет 408 тысяч, и Volkswagen Passat (2005–2010) — 481 тысяча рублей.