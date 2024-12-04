Путин недоумевает, зачем Volkswagen ушёл с российского рынка

Немецкий концерн Volkswagen («Фольксваген») мог бы получать значительную выручку на российском рынке, продолжая продажу своей продукции и поставку компонентов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Российский лидер подчеркнул, что наша страна никогда не вводила нерыночных мер в отношении своих немецких партнёров.

«На протяжении десятилетий у нас с Германией были отличные отношения, мы хорошо понимали друг друга. Немецкие инвестиции всегда отличались тем, что они ориентировались на долгосрочные вложения в промышленность, а не на быструю прибыль. Почему же «Фольксваген» решил покинуть российский рынок?», — задаётся вопросом президент России.