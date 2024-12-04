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4 декабря, 13:51

Путин отказался от «специальных условий» для возвращения иностранных компаний

Россия не планирует создавать специальные условия для возвращения иностранных компаний, однако в целом «двери открыты». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Будем ли мы создавать условия для тех, кто хочет вернуться? Специальных условий мы делать не собираемся. Мы никого не выталкивали и никому не запрещали входить, наши двери открыты», — отметил он.

Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение российской экономике
Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение российской экономике

Ранее в ходе того же выступления Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами, чьи действия привели к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий.

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Life.ru

Марина Фещенко
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