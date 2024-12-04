Путин отказался от «специальных условий» для возвращения иностранных компаний

Россия не планирует создавать специальные условия для возвращения иностранных компаний, однако в целом «двери открыты». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Будем ли мы создавать условия для тех, кто хочет вернуться? Специальных условий мы делать не собираемся. Мы никого не выталкивали и никому не запрещали входить, наши двери открыты», — отметил он.