Volkswagen, Siemens и Bayer покаялись за поддержку нацизма спустя 80 лет

К 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе почти 50 ведущих компаний Германии выступили с совместным заявлением, в котором признали свою историческую ответственность за поддержку нацизма в 1930-е годы. Информацию об этом опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В список подписантов вошли крупнейшие концерны страны — от химических и машиностроительных гигантов до представителей транспортной отрасли. Среди них: Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.

Как следует из документа, руководство многих предприятий того времени, преследуя экономические цели, сыграло немалую роль в укреплении власти национал-социалистов. Представители современного бизнеса считают, что такое участие, наряду с бездействием других институтов, способствовало становлению диктатуры в Германии.

Компании подчеркнули, что осознают значимость сохранения исторической памяти и не хотят допустить повторения трагических ошибок прошлого. Также в заявлении содержится призыв к противодействию современным проявлениям ненависти, ксенофобии и антисемитизма. Инициаторы обращения считают важным напоминать обществу о том, насколько легко может быть подорвана демократия, если игнорировать ранние признаки её ослабления.