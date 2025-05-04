8 мая по Лондону планируется марш с участием представителей ВСУ, сообщил британский телеканал Sky News. Подобного не происходило в британской столице почти 90 лет, со времён Марша по Кейбл-Стрит в октябре 1936 года, который считается позорной страницей в истории Англии. Тогда фашистам дали разрешение, но марш в итоге сорвали. Теперь же, как утверждается, он состоится, отметила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, ключевой мотив британских властей для разрешения этого марша – поддержка киевского режима в его противостоянии с Россией. Эта ситуация вызывает в памяти исторические примеры «британского коварства».

Захарова добавила, что сразу вспоминается Уинстон Черчилль, который был тогда на стороне Советского Союза, но тайно поддерживал разработку плана войны против СССР – Операции «Немыслимое». Он предполагал стратегический разгром Москвы.

По словам представителя МИД, сегодня, столкнувшись с невозможностью претворения в жизнь планов по нанесению России стратегического поражения, британские власти, идут на беспрецедентный шаг, разрешая марш украинских неонацистов. В глазах значительной части мирового сообщества, считает Захарова, этот марш, как ожидается, будет воспринят как «парад» идейных наследников нацистов, коллаборационистов и преступников.

«Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистких ублюдков? Жаль простых британцев, так их ещё никто стратегически не поражал», — заключила дипломат.