Автоконцерн Geely опроверг слухи об уходе из России
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Российское представительство китайского автоконцерна Geely официально опровергло сведения о полном уходе бренда с отечественного рынка. В пресс-службе компании «Газете.ru» рассказали, что подобные сообщения не имеют общего с действительностью, поэтому верить им не стоит.
«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — рассказали представители автоконцерна.
Ранее СМИ сообщили, что в Geely якобы заявили российским дилерам об уходе из РФ всех моделей, кроме Belgee и Knewstar.
Ранее Life.ru рассказывал, как семья застряла в 1000 килотмеров от дома, когда их автомобиль Geely резко перестал работать, показав на приборной панели все возможные ошибки. В службе поддержки помочь не смогли, поэтому пришлось вызывать эвакуатор.