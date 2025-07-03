Автоконцерн Geely опроверг слухи об уходе из России

Российское представительство китайского автоконцерна Geely официально опровергло сведения о полном уходе бренда с отечественного рынка. В пресс-службе компании «Газете.ru» рассказали, что подобные сообщения не имеют общего с действительностью, поэтому верить им не стоит.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — рассказали представители автоконцерна.

Ранее СМИ сообщили, что в Geely якобы заявили российским дилерам об уходе из РФ всех моделей, кроме Belgee и Knewstar.