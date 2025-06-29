Чехлы только вредят: Водителям раскрыли способы защиты автомобиля от нагревания в жару

Жаркое лето создаёт трудности и для автомобилей, которые лучше защитить от нагревания. Как минимизировать влияние солнца на машину, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Современные автомобили не требуют особенной защиты от солнца, но стоит учитывать некоторые факторы. По словам эксперта, основной свет попадает через лобовое стекло. Через него нагреваются сиденья, передняя панель и руль.

«Лучше поставить экран на переднее стекло, можно и на заднее, если оно тоже имеет сильный наклон. Тонировка спасает лишь отчасти, потому что машина на самом деле нагревается очень сильно и через кузов. Тёмная машина нагревается сильнее», — приводит комментарий Кадакова радио Sputnik.

Место парковки также имеет значение. Автоэксперт советует ставить машину в тени, особенно, если это парковка на долгое время.

А вот чехлы Кадаков не рекомендует. По его словам чехлы изнашивают машину, трение повреждает краску. Также важна регулярная мойка автомобиля в любое время года.