Автоэксперты рассказали о лайфхаке, который не даст машине увязнуть в песке

Специалисты рекомендуют снижать давление в шинах при езде по песку для улучшения проходимости. Этим и другими советами автоэксперты поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Снижение давления особенно эффективно на мягких поверхностях — песке, снегу или грязи. Это увеличивает пятно контакта шины с поверхностью, улучшая сцепление и снижая риск застревания.

Для плотного песка оптимальным считается давление около 1 атмосферы, для рыхлого – 0,3-0,5 атмосфер. Плотность поверхности можно оценить по отпечатку обуви: чёткий и неглубокий след указывает на хорошую проходимость.

Снижать давление нужно на всех колёсах, включая машины без полного привода. Исключение – низкопрофильные шины: для них давление ниже 1,5 атмосфер может привести к разбортировке.

Перед въездом на песчаный участок стоит активировать внедорожные режимы, если они есть в автомобиле. При их отсутствии рекомендуется отключить систему ESP, которая может ухудшать проходимость на песке.

Движение по песку требует плавного старта и постепенного набора скорости. Следует избегать резких ускорений и глубоких колей. Для остановки лучше использовать торможение двигателем, так как работа педалью тормоза может привести к закапыванию.

В песчаной местности необходимо иметь базовый набор снаряжения: компрессор, буксировочный трос, лопату и сэндтраки. Для подъёма автомобиля домкратом потребуется прочное основание — например, сложенные автомобильные коврики.

При буксировке застрявшего автомобиля не стоит «помогать» двигателем — это может усугубить ситуацию. В большинстве случаев для освобождения машины достаточно лопаты.