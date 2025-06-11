Разводы и царапины: Названы четыре грубые ошибки при уходе за салоном автомобиля

Большинство проблем с интерьером автомобиля возникают не из-за естественного износа, а вследствие ошибочных методов ухода. Автоэксперт Евгений Евтеев поделился ключевыми просчётами водителей машин, которые губят салон раньше времени.

«Частая ошибка — использование обычной бытовой химии для чистки салона автомобиля. Универсальный кухонный спрей отмывает пластик, но растворяет его защитное покрытие. Через несколько месяцев такой «уход» приведёт к выцветанию, растрескиванию и стойким пятнам, которые уже не убрать», — привёл пример Евтеев в беседе с «Газетой.ru».

Не менее опасно применять абразивные губки или жёсткие щётки. Они оставляют неизгладимые царапины на глянцевых элементах и лакированном пластике. Для бережной очистки интерьера следует использовать исключительно специализированные автомобильные аксессуары с мягким ворсом.

Критическое значение имеет и регулярность уборки. Скопившаяся пыль в сочетании с каплями воды быстро превращается в трудновыводимые разводы, особенно заметные на тканевой обивке и дверных картах. Будет неплохо, если лёгкая чистка поверхности будет проводиться раз в две недели, считает эксперт.

Наконец, не забывайте о защите передней панели. Если не покрывать её специальным полирующим составом, уже спустя год пластик потускнеет и потеряет до 20% первоначального цвета, предупредил он.