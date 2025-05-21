Автомобилистам объяснили, нужно ли прогревать двигатель машины летом

В летний период водители волнуются, стоит ли прогревать двигатель машины или можно сразу двигаться в путь. Автоэксперт Юлия Трушкова объяснила, что делать владельцам авто с пробегом, турбомоторами и «старой закалки».

«При запуске двигателя, независимо от времени года, в моторе происходит несколько вещей: масло начинает циркулировать по системе. Температура внутренних компонентов начинает расти», — пояснила эксперт в беседе с RG.ru.

Специалист объяснила, что летом условия более благоприятные. Воздух становится тёплым, масло не становится густым, а плотность смеси — ближе к рабочей. Поэтому, по словам Трушковой, достаточно всего 20-30 секунд, чтобы прогреть двигатель и начать поездку. В таком случае масло расходится по магистралям, стабилизуется давление в системе, а электроника адаптировалась к запуску.

Однако есть ситуации, когда стоит прогреть авто подольше. Например, водителям авто с турбонаддувом, ДВС с большим пробегом. Кроме того, не стоит торопиться запускать машину сразу после долгого простоя, если транспортное средство стояло в тени.

«В таких ситуациях лучше подождать до 1 минуты, но не больше. Таким образом, прогревать двигатель летом — не нужно в привычном «зимнем» понимании. Двигатель и система смазки выходят на рабочий режим достаточно быстро, и движение на лёгкой нагрузке гораздо полезнее, чем стояние на месте», — подытожила автоэксперт.