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13 мая, 12:23

Названы основные причины масложора в машине и способы борьбы с ними

Автоэксперт Ожогин: Большой расход масла может говорить о потере герметичности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kenny CMK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kenny CMK

Каждые 10 тысяч км автовладельцы меняют масло и фильтр — это стандартная процедура. Но иногда при проверке уровня обнаруживается, что масла стало меньше. Глава компании Vertex Group (производящей продукцию под брендом Tamashi) Константин Ожогин в интервью RG.ru объяснил причины масложора. Эксперт назвал основные причины расхода масла в двигателе и способы их устранения:

  1. Потеря герметичности — изношенные сальники и прокладки. Решается заменой деталей, хотя на некоторых авто это трудоёмкий процесс (требуется демонтаж двигателя или кузова).
  2. Неправильная вязкость масла — использование жидкости, не соответствующей спецификациям производителя. В лёгких случаях помогает простая замена масла и фильтра на рекомендованные.
  3. Внутренние проблемы двигателя — износ маслосъёмных колпачков (относительно недорогой ремонт) и проблемы с поршневыми кольцами или износ цилиндров (требует капитального ремонта)
  4. Неправильная регулировка клапанов — требует диагностики и индивидуального подхода к ремонту.
  5. Эксплуатационные факторы — длительная работа на холостых оборотах и агрессивная манера вождения (частые высокие обороты)
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Ранее Life.ru сообщал, что в мае прогнозируется повышение цен на автомобильное топливо. Средний рост стоимости затронет все виды горючего и составит примерно один рубль. Эксперты поясняют, что с наступлением весенне-летнего сезона традиционно возрастает спрос на нефтепродукты, особенно в южных областях страны.

Александра Мышляева
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