Названы основные причины масложора в машине и способы борьбы с ними
Автоэксперт Ожогин: Большой расход масла может говорить о потере герметичности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kenny CMK
Каждые 10 тысяч км автовладельцы меняют масло и фильтр — это стандартная процедура. Но иногда при проверке уровня обнаруживается, что масла стало меньше. Глава компании Vertex Group (производящей продукцию под брендом Tamashi) Константин Ожогин в интервью RG.ru объяснил причины масложора. Эксперт назвал основные причины расхода масла в двигателе и способы их устранения:
- Потеря герметичности — изношенные сальники и прокладки. Решается заменой деталей, хотя на некоторых авто это трудоёмкий процесс (требуется демонтаж двигателя или кузова).
- Неправильная вязкость масла — использование жидкости, не соответствующей спецификациям производителя. В лёгких случаях помогает простая замена масла и фильтра на рекомендованные.
- Внутренние проблемы двигателя — износ маслосъёмных колпачков (относительно недорогой ремонт) и проблемы с поршневыми кольцами или износ цилиндров (требует капитального ремонта)
- Неправильная регулировка клапанов — требует диагностики и индивидуального подхода к ремонту.
- Эксплуатационные факторы — длительная работа на холостых оборотах и агрессивная манера вождения (частые высокие обороты)
Ранее Life.ru сообщал, что в мае прогнозируется повышение цен на автомобильное топливо. Средний рост стоимости затронет все виды горючего и составит примерно один рубль. Эксперты поясняют, что с наступлением весенне-летнего сезона традиционно возрастает спрос на нефтепродукты, особенно в южных областях страны.