Названы основные причины масложора в машине и способы борьбы с ними

Каждые 10 тысяч км автовладельцы меняют масло и фильтр — это стандартная процедура. Но иногда при проверке уровня обнаруживается, что масла стало меньше. Глава компании Vertex Group (производящей продукцию под брендом Tamashi) Константин Ожогин в интервью RG.ru объяснил причины масложора. Эксперт назвал основные причины расхода масла в двигателе и способы их устранения: