Не забываем про стеклоочистители: Автомобилистам назвали важное правило перед поездкой на дачу

Специалисты рекомендуют тщательно проверять основные системы автомобиля перед поездкой на дачу. Как рассказал эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев, необходимо уделить внимание двигателю, коробке передач, тормозам, подвеске и электрике. Важно убедиться в их исправной работе и отсутствии посторонних шумов.

Особое внимание следует обратить на уровень масла и наличие утечек. Также рекомендуется проверить световые приборы, чтобы обеспечить безопасность в пути, и осмотреть щётки стеклоочистителей.

«Смена времён года — это отличный повод проверить их состояние. Проявите немного заботы об узле, которому порой приходится часами махать без остановки», — отметил эксперт в беседе с RT.

При необходимости перевозки большого количества вещей рекомендуется использовать съёмный багажник на крыше, соблюдая ограничения по весу и скорости. Её превышение с дополнительным грузом может привести к аварийным ситуациям.

Полезно иметь с собой набор предохранителей и запасные лампы ближнего света, особенно при поездках в отдалённые районы. По прибытие на дачу следует избегать мытья автомобиля вблизи водоёмов, чтобы не загрязнять окружающую среду.