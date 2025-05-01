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1 мая, 05:28

Не забываем про стеклоочистители: Автомобилистам назвали важное правило перед поездкой на дачу

Эксперт Ананьев: Перед поездкой на дачу нужно проверить основные узлы машины

Осмотр авто. Обложка © freepik

Осмотр авто. Обложка © freepik

Специалисты рекомендуют тщательно проверять основные системы автомобиля перед поездкой на дачу. Как рассказал эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев, необходимо уделить внимание двигателю, коробке передач, тормозам, подвеске и электрике. Важно убедиться в их исправной работе и отсутствии посторонних шумов.

Особое внимание следует обратить на уровень масла и наличие утечек. Также рекомендуется проверить световые приборы, чтобы обеспечить безопасность в пути, и осмотреть щётки стеклоочистителей.

«Смена времён годаэто отличный повод проверить их состояние. Проявите немного заботы об узле, которому порой приходится часами махать без остановки», — отметил эксперт в беседе с RT.

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При необходимости перевозки большого количества вещей рекомендуется использовать съёмный багажник на крыше, соблюдая ограничения по весу и скорости. Её превышение с дополнительным грузом может привести к аварийным ситуациям.

Полезно иметь с собой набор предохранителей и запасные лампы ближнего света, особенно при поездках в отдалённые районы. По прибытие на дачу следует избегать мытья автомобиля вблизи водоёмов, чтобы не загрязнять окружающую среду.

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Ранее автовладельцам раскрыли скрытую опасность частых поездок на дачу. Так, частая езда по грунтовым дорогам может привести к повреждениям подвески и шин. Постоянные тряски и вибрации ускоряют износ деталей, а пыль и грязь усугубляют проблему.

Антон Голыбин
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