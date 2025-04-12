Купленный россиянином китаец за 4 млн превратился в гроб на колёсах в 1000 км от дома

В сентябре прошлого года Денис и его жена приобрели Geely Monjaro за четыре миллиона рублей, и уже к Новому году столкнулись с серьёзными проблемами, пишет SHOT. 31 декабря, находясь в 1000 км от дома в Мытищах, они заметили, что на приборной панели загорелись все возможные ошибки, а кроссовер просто встал — колёса заблокировались. Владельцу пришлось обратиться в службу поддержки, но проблема так и не была решена. В итоге ему пришлось вызвать эвакуатор.

Geely Monjaro. Фото © Telegram / SHOT

Ошибки в новом Geely за 4 миллиона. Фото © Telegram / SHOT

Спустя четыре дня произошло некое «чудо», как утверждают владельцы. Автомобиль вдруг заработал. Все системы начали функционировать как следует. Вернувшись домой, Денис посетил дилера, который не смог выявить никаких ошибок. Однако подобные ситуации повторялись ещё несколько раз.

По словам хозяина, уже в марте колёса снова заблокировались, и на этот раз «чудес» не произошло. Пара вновь вызвала эвакуатор и отправила автомобиль к дилеру, который до сих пор работает над его ремонтом. Владельцы утверждают, что за всё это время им так и не сообщили о причинах неисправности и сроках завершения ремонта.