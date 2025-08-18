Таксопарки в России распродадут подержанные иномарки
Таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок — реализация начнётся в марте 2026 года. Причиной стали новые законодательные требования: с марта 2025 года таксопарки не смогут перерегистрировать иностранные автомобили для работы с водителями-ИП. Об этом предупредили представители отрасли.
«Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались «подводные камни» отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей», — отметил эксперт Аркадий Лодягин в разговоре с газетой «Известия».
По данным НАПИ, в России зарегистрировано 791 тыс. такси, причём 336 тыс. машин получили разрешение на перевозки в 2022–2024 годах. Доля отечественных моделей остаётся низкой: Lada занимает 15% рынка, «Москвич» — лишь 2%.
Эксперты «Автостата» предупреждают, что бывшие в такси автомобили при перепродаже потеряют более 50% стоимости. Специалисты прогнозируют, что закон усложняет работу схемы аренды, когда машины регулярно переоформляются между водителями.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси. Такая машина должна быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта или набрать необходимое количество баллов. Известно, что в перечень включены модели Lada, а также китайские марки Haval, BAIC и Kaiyi.м