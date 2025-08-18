Таксопарки в России распродадут подержанные иномарки

Таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок — реализация начнётся в марте 2026 года. Причиной стали новые законодательные требования: с марта 2025 года таксопарки не смогут перерегистрировать иностранные автомобили для работы с водителями-ИП. Об этом предупредили представители отрасли.

«Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались «подводные камни» отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей», — отметил эксперт Аркадий Лодягин в разговоре с газетой «Известия».

По данным НАПИ, в России зарегистрировано 791 тыс. такси, причём 336 тыс. машин получили разрешение на перевозки в 2022–2024 годах. Доля отечественных моделей остаётся низкой: Lada занимает 15% рынка, «Москвич» — лишь 2%.

Эксперты «Автостата» предупреждают, что бывшие в такси автомобили при перепродаже потеряют более 50% стоимости. Специалисты прогнозируют, что закон усложняет работу схемы аренды, когда машины регулярно переоформляются между водителями.