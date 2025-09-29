Исключений больше не будет: В России усилят борьбу с тонировкой авто

Правительство России разработало законопроект, призванный лишить определённых водителей возможности уклоняться от уплаты штрафов за чрезмерное затемнение стёкол автомобиля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Правительство планирует пресечь возможность для водителей из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии избегать штрафов за тонировку. Сейчас они могут находиться в России на своих автомобилях до шести месяцев без регистрации в ГАИ. В этот период на них не распространяются требования технического регламента, в том числе и ограничения по тонировке.

В ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки к КоАП, обсуждавшиеся на заседании правительства 24 сентября. Предлагается изменить статью 12.5, часть 3.1, которая касается штрафов за тонировку. Вместо текущей ссылки на технический регламент Таможенного союза, ограничивающий степень тонировки передних стёкол, законопроект предусматривает отсылку к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации». Размер штрафа за нарушение правил тонировки останется прежним.

Ранее Life.ru сообщал, что в России могут ввести штрафы за использование «иранской тонировки». Это легко устанавливаемые и снимаемые рулонные шторы, которые крепятся на автомобильные стёкла. Штраф для водителей может дойти до 15 тысяч рублей.