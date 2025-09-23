МВД категорически против ограничений на праворульные авто в России
Обложка © Gettyimages / iStock Editorial
МВД России категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя предложения о поэтапной замене таких транспортных средств.
«МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает. МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей», — написала она в телеграм-канале.
Волк подчеркнула, что никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере ведомство не разрабатывает и не планирует.
На днях сенатор Андрей Кутепов предложил начать в России поэтапную замену автомобилей с правым рулём на более безопасные транспортные средства. Парламентарий призвал делать это в комплексе с мерами поддержки, такими как государственные программы субсидирования для граждан, решивших приобрести новую машину.