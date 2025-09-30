Интервидение
30 сентября, 14:06

Кроссоверы и внедорожники побили рекорд по продажам в России

Автостат: 72,7% автомобилей на рынке РФ — кроссоверы и внедорожники типа SUV

По итогам августа 2025 года доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых автомобилей России достигла рекордных 72,7%. Такие данные приводит «Автостат», опираясь на собственную статистику. Причиной всплекса интереса к ним считаются перемены в утильсборе, подготовленные Минпромторгом.

За последний месяц лета россияне купили 88 896 машин типа SUV. Изначально такие автомобили вышли из группы внедорожников, но с течением времени место им нашлось и в городской среде. Так, для покупателей они стали универсальным выбором.

Предыдущий пик пришёлся на июль 2025 года с показателем 71,8%, то есть в августе сектор прибавил почти один процентный пункт. Аналитики отмечают, что тенденция к доминированию кроссоверов началась ещё в конце 2023 года, когда доля впервые превысила рубеж 70%.

Однако часть этих автомобилей может значительно подорожать, ведь Минпромторг подготовил изменения в методике расчёта утилизационного сбора. Льготные коэффициенты для физических лиц ведомство планирует сохранить только для импортируемых автомобилей с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил.

Ранее глава Минпромторга Алиханов рассказал, для каких автомобилей в стране сохранят льготный утильсбор. При этом в Госдуме считают нужным освободить семейные авто от повышения утилизационного сбора, поскольку это поможет семьям с детьми.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

