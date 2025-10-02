Минпромторг обещал включить Haval и Tenet в список авто для такси до 1 марта

Минпромторг России планирует значительно расширить до весны перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, включив в него популярные модели. Соответствующая информация была распространена пресс-службой министерства.

«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе, за счёт моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно автопроизводителями работаем над этим», — заявили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что итоговый перечень сформируют к указанному сроку при условии выполнения производителями требований по локализации и специальному инвестиционному контракту. Действие новых правил не распространится на сервисы аренды машин с водителями и уже работающие в такси транспортные средства.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к уровню локализации производства автомобилей для такси. Согласно новым нормам, производители должны либо заключить специальный инвестиционный контракт, либо набрать необходимое количество баллов по системе локализации. Минпромторг РФ уже представил первый список разрешённых для такси моделей, включив более 20 автомобилей от шести отечественных производителей: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в региональных реестрах легкового такси.