2 октября, 04:06

Около ста тысяч машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации

Такси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Отраслевые ассоциации «Национальный совет такси» и Лизинговый союз обратились с предложением ввести переходный период для перевозчиков, заключивших лизинговые договоры до вступления в силу закона о локализации такси. В обращениях организаций отмечается, что под угрозой оказались около 97 тысяч автомобилей, сроки лизинга которых истекают после 1 марта 2026 года. При смене собственника они не смогут быть повторно включены в реестр такси из-за несоответствия новым требованиям локализации.

Директор Лизингового союза Евгений Царев в беседе с «Известиями» пояснил, что при отсутствии послаблений импортные автомобили станут бесполезными для перевозчиков. Ассоциации предлагают установить срок службы автомобилей такси и разрешить эксплуатацию транспортных средств, взятых в лизинг до вступления закона в силу, без их перерегистрации.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ представило первый список автомобилей, разрешённых для использования в такси в соответствии с новым законом о локализации. В перечень вошло более 20 моделей от шести российских производителей, включая марки Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года и будут касаться автомобилей, включённых в региональные реестры легкового такси.

