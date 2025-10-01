Китайский Haval не вошёл в список авто для работы в такси

Минпромторг РФ утвердил перечень автомобилей, которые отвечают требованиям закона о локализации такси. В список вошли более 20 моделей от 6 российских брендов, рассказали в пресс-службе ведомства. При этом в перечне нет разошедшегося по стране китайского Haval.

«Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от 6 российских брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel); УАЗ («Патриот», «Хантер»); Sollers (SP7); Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE); Voyah (Free, Dream, Passion); Москвич (3, 3е, 6, 8)», — отметили в министерстве.

Авторы законопроекта предусмотрели в списке не только классические авто на бензиновом двигателе, но включили ещё электрокары, а также гибриды. Для такси предлагаются седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. На основании списка таксопарки смогут формировать объёмы закупок машин. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Как подчеркнули в министерстве, перечень вовсе не закрытый и может дополняться, если на рынке появятся новые российские модели.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси. Для выпуска этих автомобилей производителю необходимо либо подписать специнвестконтракт, либо набрать установленное количество баллов.