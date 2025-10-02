Интервидение
2 октября, 03:00

Сезон нарушений: Психолог объяснила, почему в октябре полиция чаще ловит пьяных водителей

Психолог Коржаева: Из-за стресса в октябре увеличивается число пьяных водителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lesterman

Увеличение случаев задержания пьяных водителей в октябре связано с несколькими очевидными причинами. Как объяснила в беседе с Life.ru психолог Ирина Коржаева, после окончания летних отпусков и каникул многие не успевают полностью восстановить силы, при этом сохраняя отпускное настроение и привычку к ощущению безнаказанности, что приводит к поиску способов расслабления, включая вождение в состоянии опьянения.

Осенние погодные условия с их нестабильностью, туманами и дождями не способствуют ясности мыслей, а алкоголь позволяет добиться чувства стабильности и уйти от реальности. Психолог также указала на социальные факторы, пояснив, что осенью возрастает нагрузка на психику людей.

«Психологические и социальные факторы. Осень — это период подведения итогов, подготовки к зимним праздникам, отчётов и завершения различных проектов. Полицейские тоже люди и иногда испытывают усталость, а в осенний период приходится «подбивать итоги», что повышает нагрузку», — пояснила эксперт.

Совокупность этих причин создаёт сезонный всплеск случаев пьяного вождения именно в октябре. Понимание таких факторов помогает разрабатывать более эффективные меры профилактики.

«Эти причины в совокупности создают сезонный всплеск случаев пьяного вождения именно в октябре. Понимание таких факторов помогает лучше понять сложную динамику и разрабатывать более эффективные меры профилактики», — заключила Коржаева.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года начнут автоматически лишать водительских прав тех, у кого врачи выявят опасные для вождения заболевания. Медицинские базы соединят с системами МВД. Если врачи зафиксируют противопоказания, информация сразу поступит в ведомство, и удостоверение будет аннулировано.

