28 сентября, 00:45

В России у водителей с опасными заболеваниями начнут отбирать права

Депутат Леонов: В России будут отзывать права при выявлении опасных заболеваний

Обложка © Life.ru

В России с 1 марта 2027 года начнут автоматически лишать водительских прав тех, у кого врачи выявят опасные для вождения заболевания. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, медицинские базы соединят с системами МВД. Если врачи зафиксируют противопоказания, информация сразу поступит в ведомство, и удостоверение будет аннулировано. При этом в базе появится только отметка о запрете на управление автомобилем — диагноз разглашать не будут.

Депутат отметил, что новые правила касаются не только психических расстройств, но и случаев алкогольной зависимости или перенесённого алкогольного делирия. Похожие меры планируется применить и к владельцам оружия. Сейчас ситуация иная: даже при серьёзных заболеваниях водитель может оставаться за рулём до конца срока действия документа, который составляет десять лет.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с автобусом. Общественный транспорт врезался в остановку у станции метро «Купчино», водитель забыл задействовать ручной тормоз. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Тимур Хингеев
