Водитель столкнувшегося с поездом грузовика под Смоленском ехал на красный
Смоленский губернатор Анохин: Причиной аварии на путях стал удар фуры о поезд
Место происшествия. Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС России
Причиной столкновения грузового автомобиля с поездом в Смоленской области стало нарушение водителем правил проезда железнодорожного переезда. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.
Трагический инцидент произошёл на 439-м километре трассы Р-120 «Брянск — Смоленск» неподалеку от Рудни. Водитель крупногабаритного грузовика, следуя из Смоленска, проигнорировал красный свет светофора на железнодорожном переезде, несмотря на приближающийся поезд. Последствия его рискованного маневра оказались фатальными: произошло столкновение с составом, в результате которого водитель погиб на месте.
Анохин добавил, что другие версии произошедшего не рассматриваются.
Напомним, авария на ж/д путях в Смоленской области произошла сегодня. От столкновения с грузовиком часть товарного состава сошла с рельсов. Пожарные не позволили пламен распространиться на вагоны с древесиной. В результате был отменён ряд поездов между Россией и Белоруссией.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.