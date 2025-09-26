Интервидение
Регион
26 сентября, 17:56

Водитель столкнувшегося с поездом грузовика под Смоленском ехал на красный

Смоленский губернатор Анохин: Причиной аварии на путях стал удар фуры о поезд

Место происшествия. Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС России

Причиной столкновения грузового автомобиля с поездом в Смоленской области стало нарушение водителем правил проезда железнодорожного переезда. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

Трагический инцидент произошёл на 439-м километре трассы Р-120 «Брянск — Смоленск» неподалеку от Рудни. Водитель крупногабаритного грузовика, следуя из Смоленска, проигнорировал красный свет светофора на железнодорожном переезде, несмотря на приближающийся поезд. Последствия его рискованного маневра оказались фатальными: произошло столкновение с составом, в результате которого водитель погиб на месте.

Анохин добавил, что другие версии произошедшего не рассматриваются.

Напомним, авария на ж/д путях в Смоленской области произошла сегодня. От столкновения с грузовиком часть товарного состава сошла с рельсов. Пожарные не позволили пламен распространиться на вагоны с древесиной. В результате был отменён ряд поездов между Россией и Белоруссией.

