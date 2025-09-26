СК: Водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области

Появились трагические подробности крупного ЧП на железной дороге в Смоленской области. По предварительным данным следствия, водитель большегруза, который проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд, погиб на месте от полученных травм. Об этом сообщает

Напомним, в результате столкновения с фурой на 439-м километре перегона Рудня — Голынки грузовой поезд сошёл с рельсов. Возгорание шести цистерн с бензином удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Машинист и его помощник были госпитализированы с травмами средней тяжести, их жизни вне опасности. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».