Власти Сахалина заключат концессионные соглашения на 50 млрд рублей до конца года
В рамках одного из них в Южно-Сахалинске построят хирургический комплекс на 344 места.
Виды Южно-Сахалинска. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
Власти Сахалинской области планируют до конца года заключить концессионные соглашения на сумму 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
"Сегодня у нас в программе ГЧП участвует 5 млрд рублей, а к концу года мы заключим концессионные соглашения на 50 млрд рублей", — сказал Лимаренко на роуд-шоу проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), планируемых к реализации на территории Сахалинской области.
Так, в августе будут заключены договоры о комплексной модернизации системы теплоснабжения Корсаковского, Долинского и Макаровского районов общим объёмом инвестиций 8,5 млрд рублей. А в октябре планируется заключить соглашение по строительству в Южно-Сахалинске хирургического комплекса на 344 места. Инвестиции составят 9,8 млрд рублей.
Также власти региона намерены подписать соглашение о создании детской областной больницы с консультативно-диагностическим центром (8,6 млрд рублей) и образовательного квартала (4,4 млрд рублей) в административном центре области. Кроме того, в ноябре планируется заключить договор по газификации Южно-Сахалинска на 3,7 млрд рублей.
Помимо этого, добавил Лимаренко, есть большой проект по созданию инфраструктуры для строительства жилья, который ведётся вместе с компанией "Дом.рф" на сумму 11,6 млрд рублей.
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