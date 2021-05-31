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Власти Сахалина заключат концессионные соглашения на 50 млрд рублей до конца года

В рамках одного из них в Южно-Сахалинске построят хирургический комплекс на 344 места.

31 мая, 23:56
<p>Виды Южно-Сахалинска. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Виды Южно-Сахалинска. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Власти Сахалинской области планируют до конца года заключить концессионные соглашения на сумму 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

"Сегодня у нас в программе ГЧП участвует 5 млрд рублей, а к концу года мы заключим концессионные соглашения на 50 млрд рублей", — сказал Лимаренко на роуд-шоу проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), планируемых к реализации на территории Сахалинской области.

Так, в августе будут заключены договоры о комплексной модернизации системы теплоснабжения Корсаковского, Долинского и Макаровского районов общим объёмом инвестиций 8,5 млрд рублей. А в октябре планируется заключить соглашение по строительству в Южно-Сахалинске хирургического комплекса на 344 места. Инвестиции составят 9,8 млрд рублей.

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Также власти региона намерены подписать соглашение о создании детской областной больницы с консультативно-диагностическим центром (8,6 млрд рублей) и образовательного квартала (4,4 млрд рублей) в административном центре области. Кроме того, в ноябре планируется заключить договор по газификации Южно-Сахалинска на 3,7 млрд рублей.

Помимо этого, добавил Лимаренко, есть большой проект по созданию инфраструктуры для строительства жилья, который ведётся вместе с компанией "Дом.рф" на сумму 11,6 млрд рублей.

Ранее были названы вакансии с доходом почти 200 тысяч рублей в месяц. В том числе такую зарплату платят и на Сахалине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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