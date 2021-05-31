Власти Сахалина заключат концессионные соглашения на 50 млрд рублей до конца года

Власти Сахалинской области планируют до конца года заключить концессионные соглашения на сумму 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

"Сегодня у нас в программе ГЧП участвует 5 млрд рублей, а к концу года мы заключим концессионные соглашения на 50 млрд рублей", — сказал Лимаренко на роуд-шоу проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), планируемых к реализации на территории Сахалинской области.

Так, в августе будут заключены договоры о комплексной модернизации системы теплоснабжения Корсаковского, Долинского и Макаровского районов общим объёмом инвестиций 8,5 млрд рублей. А в октябре планируется заключить соглашение по строительству в Южно-Сахалинске хирургического комплекса на 344 места. Инвестиции составят 9,8 млрд рублей.

Также власти региона намерены подписать соглашение о создании детской областной больницы с консультативно-диагностическим центром (8,6 млрд рублей) и образовательного квартала (4,4 млрд рублей) в административном центре области. Кроме того, в ноябре планируется заключить договор по газификации Южно-Сахалинска на 3,7 млрд рублей.

Помимо этого, добавил Лимаренко, есть большой проект по созданию инфраструктуры для строительства жилья, который ведётся вместе с компанией "Дом.рф" на сумму 11,6 млрд рублей.