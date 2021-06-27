Володин призвал международные организации осудить Лондон за инцидент с эсминцем в Чёрном море

Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу безопасность в целом мире, подчеркнул спикер Госдумы. Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий, отметил парламентарий.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал международные организации, в частности ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Европарламент осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за инцидентом с эсминцем Defender у берегов Крыма.

"Непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент", — написал политик в своём телеграм-канале.