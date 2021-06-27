Володин призвал международные организации осудить Лондон за инцидент с эсминцем в Чёрном море
Вячеслав Володин. Фото © Vvolodin.ru
Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу безопасность в целом мире, подчеркнул спикер Госдумы. Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий, отметил парламентарий.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал международные организации, в частности ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Европарламент осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за инцидентом с эсминцем Defender у берегов Крыма.
"Непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент", — написал политик в своём телеграм-канале.
Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу безопасность в целом мире, подчеркнул Володин. По его словам, последствия подобного инцидента могли бы быть куда трагичнее. Впрочем, в данном случае, как указал спикер Госдумы, всё закончилось только "позором тех, кто планировал эту операцию".
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.